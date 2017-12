Madonna invade festa de casamento em Roma Um casal britânico celebrando seu casamento em Roma recebeu uma visita surpresa da cantora norte-americana Madonna. Neil e Imogen McCarthy, de Cardif, voaram para Roma com 70 convidados para o casamento e estavam fazendo uma recepção em um hotel cinco estrelas na cidade. A pop star, em turnê pela Itália, estava no hotel com o marido, Guy Ritchie. Ela fez show em Roma no começo da semana como parte da turnê "Confessions" e recebeu críticas de líderes religiosos por incluir no show uma simulação de uma crucificação. Quando jantava com o marido no Hotel De Russie, Madonna foi reconhecida pelo DJ da festa, que imediatamente tocou o single da cantora "Hung Up". Um dos organizadores da festa, Luca Lacovello, disse que os convidados haviam reconhecido Madonna, e no espírito tipicamente britânico, acharam que não seria educado chamar a atenção para a presença da pop star. Mas quando Madonna descobriu que um casal britânico estava celebrando seu casamento na varanda do hotel, saiu para cumprimentar os noivos. "Quando Madonna entrou na festa com o marido, todo mundo reconheceu os dois", disse Lacovello. "Mas todos na festa se comportaram com a típica reserva britânica", acrescentou. "Madonna entrou, deu congratulações ao casal e desejou a eles sorte no casamento. Foi completamente inesperado e adicionou um quê especial à celebração."