Madonna inaugura em Londres Calçada da Fama britânica Madonna acaba de inaugurar a Calçada da Fama britânica no estádio Wembley Arena, em Londres, imprimindo suas mãos em uma placa na entrada do local. "É um grande honra", declarou a cantora norte-americana após imprimir suas mãos na calçada. Segundo a rainha do pop, inaugurar o novo espaço de homenagem a artistas em Londres fez com que se sintisse "uma britânica honorária". Nesta terça-feira Madonna iniciou, no Wembley Arena, a turnê européia Confessions, que contará com oito apresentações. A turnê Confessions pela América do Norte teve início em Los Angeles, em maio deste ano. Os donos do Wembley Arena afirmaram que pretendem fazer um espaço similar à Calçada da Fama de Hollywood, onde as principais celebridades contam com uma estrela e a impressão de suas mãos. Nick Shattock, diretor executivo do Wembley Arena, mostrou-se encantado com a inauguração realizada por Madonna, que qualificou como "a estrela feminina mais importante do mundo da música, e agora a primeira a se incorporar à Calçada da Fama" do estádio londrino. Madonna parece estar numa ótima fase: acaba de ser eleita, pela revista feminina britânica Top Sante a quarentona com o corpo mais perfeito. A cantora, que tem 47 anos, superou a modelo australiana Elle Macpherson, de 42 anos, e foi escolhida através de uma pesquisa realizada com duas mil britânicas com mais de 40 anos.