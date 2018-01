Madonna ignora performance de Kylie Minogue, diz jornal A "rainha do pop" Madonna foi conferir o retorno da "princesa do pop" Kylie Minogue nesta terça-feira e, segundo o tablóide britânico The Sun, passou a maior parte do tempo enviando mensagens de texto de seu celular para amigos. A apresentação de Kylie aconteceu no Wembley Arena, em Londres. "Ela perdeu muito tempo mandando mensagens de texto de seu celular durante o show, mas pareceu empolgada quando Kylie apresentou uma nova versão de Vogue (música que Madonna já cantou)", teria informado ao tablóide uma fonte que estava no local do show. A cantora australiana Kylie Minogue, de 38 anos, retornou aos palcos depois de se submeter a tratamento de um câncer de mama, que a levou a sofrer uma cirurgia em maio de 2005. Nesta semana ela foi eleita pela revista de moda Glamour a celebridade feminina mais bem vestidas de 2006, deixando para trás a modelo britânica Kate Moss.