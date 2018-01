Madonna gasta US$ 11,7 milhões para ter academia particular

A cantora pop Madonna investiu mais de US$ 11,7 milhões para comprar uma casa de dez quartos vizinha à sua para transformá-la em uma academia, informou nesta sexta-feira, 25, a imprensa britânica. A artista pretendia unir as duas propriedades de modo que pudesse passar de uma para outra sem sair, mas não conseguiu, por isso tem que percorrer todos os dias 18 metros de calçada para entrar em sua academia pessoal. A possibilidade de ver a cantora de roupa esportiva gerou o interesse de vários cidadãos londrinos, que todos os dias se concentram nas imediações da rua Marylebone. A rotina esportiva da cantora é muito regular e, antes de construir sua própria academia, ia para as aulas de ioga de seu treinador pessoal, James D'Silva, em Saint Jonh's Wood. Madonna fazia seu motorista esperar no local estacionado em linha amarela, por isso, ao longo de seis meses, teve que pagar multas acumuladas no valor de mais de US$ 4.800. A princípio, o motorista tentou se eximir com os guardas de trânsito explicando o caso, mas, finalmente, em uma tentativa de agradar tanto a prefeitura quanto seu chefe, optou por esperá-la dando voltas na vizinhança. No entanto, Madonna considerou que a melhor solução era deixar de pagar multas de trânsito e colocar a academia em casa. Madonna e seu marido, Guy Ritchie, possuem outras cinco propriedades em Londres, além de outras em Wilthshire, Nova York e Los Angeles.