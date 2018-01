Madonna faz versão de 'Toxic', de Britney Spears

Enquanto comandava um evento de caridade para o Malawi, que contou com a presença de Sean Penn e Ariana Grande, Madonna fez cover do hit Toxic, de Britney Spears. A cantora, entretanto, optou por uma versão diferente e mais sombria da música, além de estar vestida com uma fantasia em que usava uma peruca rosa, meias listradas e um chapéu.

Madonna covering the iconic song from miss Britney Spears "Toxic" at the Tears of a Clown" in Miami! pic.twitter.com/4KPh06YDQT — Madonna Fresh News (@MadonnaDailyID) 3 de dezembro de 2016