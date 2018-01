Madonna faz público cozinhar em show sem ar-condicionado A cantora pop Madonna fez seu público "cozinhar" durante um show sem ar-condicionado no Madison Square Garden de Nova York na noite da última terça-feira, quando a temperatura chegou a 40.ºC no verão norte-americano. Como se não bastasse a temperatura extremamente alta dos últimos dias, a estrela norte-americana pediu que todas as saídas de ar-condicionado fossem desligadas para evitar que suas cordas vocais fossem prejudicadas: assim, o local transformou-se em um grande forno. O jornal Daily News publicou em sua manchete: "Os fãs correm o risco de tostar ao fogo de Madonna", atualmente empenhada no trabalho de sua turnê Confessions. O calor tem provocado muitos problemas no país, tornando o serviço de transportes aéreos e ferroviários mais lento, enquanto o metrô funciona em ritmo reduzido para evitar colapsos energéticos. No entanto, e para felicidade dos norte-americanos, em breve o calor deverá ser substituído por uma frente de ar frio proveniente do Canadá.