Madonna faz postagem brincando com dificuldade de encontrar casa em Lisboa

Madonna, que se mudou para Portugal em setembro, usou as redes sociais para desabafar, com bom humor, sobre as dificuldades que está tendo para encontrar um imóvel em Lisboa.

"Não consigo encontrar casa em Lisboa, mas que seja... com certeza posso encontrar um cavalo", escreveu a artista na legenda de um vídeo em que ela aparece cavalgando na praia da Comporta, a uma hora da capital portuguesa.

Desde que chegou a Portugal, a diva do pop está instalada em um hotel de luxo no bairro de Alcântara. Essa seria a solução provisória, enquanto ela não encontra um local para viver numa cidade onde a venda de imóveis de luxo aumentou consideravelmente nos últimos meses, com a chegada de estrelas como a atriz italiana Monica Bellucci e o ator alemão Michael Fassbender.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Can't find a House in Lisbon But Damn .......... sure can find a Horse! Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Out 8, 2017 às 1:39 PDT

No mês passado, a cantora foi vista visitando um palacete do século XIX em uma propriedade de cerca de 7 mil metros quadrados. Paralelamente à busca, Madonna continua com os trâmites para se instalar definitivamente no país.

Na semana passada, ela se encontrou com a ministra de Administração Interna de Portugal, Constança Urbano de Sousa, para poder passar de "turista" a beneficiária de uma "autorização especial de residência". EFE