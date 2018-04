Madonna faz homenagem a Michael Jackson em seu show

Madonna, a rainha do pop, fez uma homenagem ao seu parceiro de reinado, o rei do pop Michael Jackson, morto aos 50 anos de um ataque do coração de causas ainda desconhecidas, em 25 de junho.

Madonna fez um show na Arena O2 em Londres com um tributo ao astro pop, exibindo em um telão uma foto do cantor quando criança. Um sósia de Michael entrou no palco usando luvas brancas e dançando como ele, enquanto Madonna e sua trupe cantavam 'Holiday'. Nesse mesmo palco, Michael Jackson faria os 50 shows de sua turnê programada para este mês. Ao final, Madonna pediu aplausos a um dos "maiores artistas que o mundo já conheceu".