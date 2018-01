Madonna aproveitou seu show na noite desta terça-feira, 12, em Houston, no Texas, para homenagear David Bowie. A rainha da música fez uma versão enérgica do clássico Rebel Rebel, single lançado em 1974 como parte do álbum Diamond Dogs. Atualmente, a cantora norte-americana promove o álbum Rebel Heart em turnê, que ainda não tem previsão de passar pelo Brasil.