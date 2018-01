Madonna fará tributo a Prince no Billboard Awards

A Billboard and a Dick Clark Productions disseram à AP na quarta-feira, 11, que Madonna fará uma homenagem a Prince no dia 22 de maio. Detalhes específicos sobre sua apresentação no Billboard Awars, no entanto, não foram revelados.

Prince foi encontrado morto no dia 21 de abril, em sua casa em Minneapolis, aos 57.

O Billboard Awards, que será realizado em Las Vegas, será transmitido ao vivo pela ABC. Ludacris e Ciara serão os apresentadores do show, que inclui performances de Britney Spears, Justin Bieber, the Go-Go's, Celine Dion e Pink.

Entre os indicados para os prêmios estão Adele, Bieber, Drake, Taylor Swift e Weeknd.

Prince se apresentou na edição de 2013 da premiação.