Madonna fará show privado em Paris para mostrar novo disco

A cantora americana Madonna fará em 6 de maio um show em Paris, onde apresentará seu novo álbum Hard Candy, que saiu à venda esta semana na Europa. Segundo a imprensa francesa, Madonna, de 49 anos, cantará na capital francesa diante de apenas 2 mil convidados, que venceram um concurso para assistir à apresentação. "A França é o mercado mais fiel de Madonna", disse o responsável do selo fonográfico da cantora na França, Alain Vieille, ao jornal Le Figaro A estrela fará outras duas apresentações, em Nova York (30 de abril) e em Londres (11 de maio), antes de começar uma turnê mundial que, segundo os rumores publicados por seus fãs em sites, poderia começar em 25 de maio.