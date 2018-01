Madonna fará show em clube de Nova York neste mês >Madonna vai fazer um raro show no clube Roseland Ballroom, em Nova York, no dia 30 de abril, um dia depois do lançamento de seu novo disco, Hard Candy, nos Estados Unidos, segundo informou a revista Billboard. O show será transmitido ao vivo para os Estados Unidos pela internet. Os 3.500 ingressos serão vendidos no esquema "o primeiro que chegar leva" e clientes da Verizon também poderão ganhar ingressos para a apresentação. Não foram dados mais detalhes sobre estas opções. O show será transmitido pelo MSN Music in Concert, nos EUA, e no dia 15 de maio para o resto do mundo, pela web. O disco Hard Candy deve chegar às lojas no dia 29. Haverá ainda um pré-lançamento do álbum, exclusivamente pelos celulares de uma companhia de telefonia móvel norte-americana. As informações são do Jornal da Tarde.