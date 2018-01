Madonna explica para a filha porque beijou Britney Spears Madonna enfrentou uma saia-justa com a filha Lourdes Maria, de 9 anos. A cantora admitiu que o beijo que deu na pop-star Britney Spears causou espanto na garota, que ficou, desde então, fissurada pelo universo gay, segundo informou o site Ananova.com. "Mãe, sabia que falam que você é gay?", disse Lourdes Maria, a Lola, filha da cantora com o personal trainer Carlos Leon. O beijo das estrelas aconteceu durante o MTV Awards 2003, no Radio City Music Hall. Madonna também beijou a cantora Christina Aguilera, mas a troca de carícias com Britney foi mais comentada porque, depois do ocorrido, Madonna a presenteou com um colar de diamantes com um pingente "B" - ela tem um igual, mas um "M" - como forma de agradecimento pela performance sensual da musa teen. De acordo com o jornal The Sun, Madonna explicou a Lourdes: "Eu sou a mãe pop-star e ela é a filha pop-star. Eu a beijei para passar minha energia para ela". Madonna tem mais um filho, Rocco, com o produtor e atual marido, o cineasta Guy Ritchie. Ganhou, este ano, o Brit Awards de melhor artista feminina internacional e abriu o Grammy, mais importante prêmio musical norte-americano, com a banda virtual Gorillaz.