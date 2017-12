A cantora americana Madonna entrará no Rock and Roll Hall of Fame no próximo dia 10 de março apadrinhada pelo cantor Justin Timberlake, que colaborou na elaboração do próximo álbum da diva. A cerimônia, que acontecerá no hotel Waldorf Astoria de Nova York, marcará ainda a entrada no "Hall da Fama" de outros artistas, como a banda britânica The Dave Clark Five - que será apresentada pelo ator Tom Hanks - e John Mellencamp, que será apadrinhado por Billy Joel. O Rock and Roll Hall of Fame, com sede em Cleveland (Ohio), conta com um museu no qual são expostas lembranças, roupas e instrumentos originais das estrelas que marcaram a história da música pop, como Elvis Presley e Aretha Franklin. Para receber esta distinção, os artistas devem ter gravado seu primeiro disco 25 anos antes de sua nomeação. No caso de Madonna, seu primeiro álbum foi lançado em 1983.