Madonna encontra primeira-dama em São Paulo

Madonna viaja para São Paulo com os rabinos Michael e Monica Berg nesta quinta, 12, segundo informa a coluna Em Cena, de Chris Mello, no Estado. Enquanto a pop star se encontra com a primeira-dama Marisa Letícia, os Berg farão na sede de seu Kabbalah Centre uma palestra. O tema é providencialíssimo para quem vem ao País - assim como Madonna - passar o chapéu entre o empresariado: a situação global nunca irá mudar até que mais pessoas comecem a assumir sua responsabilidade pessoal na sociedade. Podem ser acompanhados por vídeo conferência no site do Kabballah centre, já que convites esgotaram. Será as 20hs. E Madonna volta ao Rio para jantar chez Eike Batista, na Gávea, com o governador e prefeito carioca.

Na terça, no momento em que o apagão cortou a luz no Rio e em outros 17 Estados brasileiros, a cantora Madonna jantava no Fasano Al Mare, restaurante do Hotel Fasano, em Ipanema, onde está hospeada, com empresários brasileiros, entre eles, Gisela MacLaren, herdeira do estaleiro MacLaren Oil. Mas a queda no fornecimento de energia não atrapalhou o jantar. O Fasano, como todos os hotéis cinco estrelas do Rio, tem gerador que garantiu a eletricidade menos de um minuto depois do apagão.