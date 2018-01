Madonna em double pack para consolar fãs brasileiros Ao que tudo indica, Madonna não vem mesmo ao Brasil com a nova turnê, Confessions. Para consolo do fã-clube, a Warner lança I´m Going to Tell You a Secret, uma edição em double pack (CD e DVD) da Re-Invention World Tour, de 2004. DVDs da cantora há vários, mas este é seu primeiro CD oficial ao vivo, o que não quer dizer muito. Sem as imagens, o registro do show perde um pouco a graça, o repertório é fraco, e chega a aborrecer a travessia de mais de um minuto ao som de bombardeios e helicópteros até que American Life comece. Há ainda o agravante da gritaria constante da tietagem e a repetição de hits chatos como Vogue e até Imagine, de John Lennon. Para compensar, os hinos Like a Prayer e Holiday ressurgem refrescados. Mas é melhor ir direto ao DVD.