Madonna e Ritchie planejam renovar votos matrimoniais

Madonna e seu marido, o cineasta britânico Guy Ritchie, planejam renovar no próximo mês seus votos matrimoniais, com uma cerimônia da Cabala, informaram fontes locais. Veja também: Madonna ama mais a si mesma do que ao marido, diz irmão Turnê de Madonna pode passar pelo Brasil Apesar dos rumores sobre um iminente divórcio, a "material girl" e seu marido planejam participar do Shabbat Nachamu, um evento religioso ao qual já convidaram familiares e amigos. "É uma ocasião muito importante para eles, pois querem dizer a todos que continuam muito apaixonados", declarou uma fonte próxima ao casal ao jornal inglês The Sun. A cerimônia religiosa será oficiada por dois rabinos trazidos especialmente de Nova York, na mansão Ashcombe House, que Madonna e Ritchie possuem no condado de Somerset, sudoeste da Inglaterra. O evento coincidirá com o aniversário de 50 anos da cantora, em 16 de agosto. Nos últimos meses, Madonna vem negando incessantemente que o seu casamento com o cineasta britânico Guy Ritchie teria terminado. Publicações afirmaram que a diva pop teria um caso com o jogador de beisebol Alex Rodriguez. Em comunicado, a popstar disse ser apenas amiga do jogador do New York Yankees, apesar de ter sido apontada como pivô da separação de Rodriguez com sua ex-mulher, Cynthia.