Madonna e Ritchie divulgam carta sobre a adoção de David O jornal "The Times" publica em sua edição online carta aberta da pop star Madonna e de seu marido, o cineasta Guy Ritchie, explicando os motivos que a levaram a adotar um menino de um ano em Maláui, na África. Leia a íntegra do comunicado: "Meu marido e eu iniciamos o processo de adoção muitos meses antes de nossa viagem a Maláui. Eu não quis divulgar minhas intenções para o mundo, por entender que a adoção é um acontecimento e um problema privado de uma família. Depois de tomar conhecimento de que há cerca de um milhão de órfãos em Maláui, desejei abrir nossa casa e ajudar uma criança a escapar da vida de extremas dificuldades, pobreza e em muitos casos, da morte, assim como expandir nossa família. Apesar das opiniões em contrário, nós seguimos os procedimentos de adoção de acordo com a lei, como qualquer outra pessoa que adota uma criança. Informações contrárias são totalmente infundadas. Os procedimentos legais incluem um período de avaliação de 18 meses, após o qual nós esperamos tornar essa adoção permanente. Esta não foi uma decisão nem um compromisso que eu e minha família tomamos facilmente. Eu estou muito emocionada e inspirada por minha viagem a Maláui eu espero que isso ajude a chamar a atenção para o quanto o mundo precisa ajudar as crianças da África. Meus sinceros agradecimentos por todos os votos de boa sorte que recebi e espero que a imprensa possa permitir à minha família vivenciar a alegria que sentimos por ter David em casa".