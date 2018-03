Madonna e Jesus Luz vão jantar em restaurante de Ipanema

A cantora chegando ao restaurante na capital carioca Fotos: Marcos Arcoverde/AE

Em visita ao Brasil para discuitr projetos sociais em favelas do Rio de Janeiro com o governador Sérgio cabral e com o prefeito Eduardo Paes, Madonna aproveitou a estadia na capital carioca para conhecer a gastronomia local. Junto com seu namorado, o modelo Jesus Luz, foi jantar no restaurante japonês da zona sul, Sushi Leblon.

Madonna está hospedada no hotel Fasano. Em sua agenda estão um jantar com o governador Sérgio Cabral na noite de quinta-feira, 12, na casa do empresário Eike Batista, o homem mais rico do Brasil e também um encontro, sem data definida, com o prefeito Eduardo Paes.

A cantora foi acompanhada de seu namorado, o modelo brasileiro Jesus Luz