Madonna e Jesus Luz terminaram, diz tabloide britânico

A cantora americana Madonna e seu namorado brasileiro, o modelo e Jesus Luz, puseram fim à sua relação, aparentemente devido à grande diferença de idade entre os dois - são 28 anos entre os dois - e à atribulada agenda de ambos, segundo informa nesta quarta-feira, 3, o tablóide britânico The Sun.

A publicação também aponta a falta de interesses em comum como outra razão do rompimento, motivo pelo qual os dois ficavam sem assunto nos poucos momentos em que podiam estar juntos.

De acordo com o The Sun, a cabala, religião professada Madonna, era a única que ambos ainda tinham em comum. A cantora, de 51 anos, já teria anunciado a pessoas próximas o fim do namoro. Como justificativa, disse que ela e Jesus, de 23 anos, estão "em lugares diferentes".

Madonna e Jesus se conheceram no fim de 2008, quando a cantora veio ao Brasil para uma série de shows. Na época, o modelo foi convidado para um ensaio fotográfico ao lado da cantora.