Madonna e Jesus Luz não estão mais juntos, diz jornal

Madonna não está mais namorando o modelo brasileiro Jesus Luz, de 22 anos, por que "não tem tempo para ele", segundo o jornal Daily Mail. Após sete meses de romance, a estrela pop, de 50 anos, disse que está muito ocupada com os compromissos da sua turnê Sticky & Sweet que circula agora pela Europa.

Uma fonte disse ao jornal que Jesus acompanha Madonna em sua turnê, mas "dormem em quartos separados" nos hotéis em que se hospedam. Disse ainda que Jesus tem feito de tudo para mudar essa situação, mas Madonna faz questão de dizer que eles são apenas bons amigos.

Madonna esteve em Marselha durante o fim de semana por conta do acidente durante a montagem do palco onde ela faria show no domingo, no estádio da cidade francesa. Dois operários morreram e oito ficaram feridos. Madonna cancelou o show imediatamente após o acidente.

Um operário francês, de 52 anos, morreu no local na quinta-feira e outro, britânico, de 23, também ferido no acidente, morreu no hospital um dia depois do ocorrido. Os trabalhadores feridos, cinco gravemente, estão sendo tratados em dois hospitais.

"Nós estamos bastante comovidos que uma atriz (e cantora) com tanto talento e qualidade também tem uma extraordinária série de qualidades humanas", disse a jornalistas o prefeito de Marselha, Jean-Claude Gaudin, do lado de fora de um dos hospitais.

"Ela também foi para Aix-en-Province, para ver a família daquele operário que infelizmente morreu. E ela veio ao hospital em Marselha para ver os feridos".

Ainda são desconhecidas as causas que fizeram cair parte da instalação do cenário.