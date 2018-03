Madonna e Jesus Luz namoram na Riviera italiana

Madonna e Jesus Luz aparecem em cenas de namoro explícito nas fotos tiradas na segunda-feira, 17, mostrando a cantora com seus dois filhos adotados no Malaui, David Banda e Chifundo "Mercy" James, ao lado do modelo brasileiro, na cidade de Portofino, na Riviera italiana.

A cantora comemorou o seu aniversário de 51 anos no domingo, em um resort à beira mar com os estilistas Dolce e Gabbana e outros amigos. O site Just Jared publicou muitas fotos da cantora e de Jesus, de 23 anos, aos beijos e também passeando de barco com o braço sobre os ombros de Madonna, em clara demonstração de que o recém-anunciado fim do romance entre os dois era mero boato.

Madonna e Jesus, em foto publicada no site 'Just Jared'. Foto: Reprodução