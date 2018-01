Madonna é flagrada com bebê malauiano em Londres A cantora e pop star Madonna foi flagrada no domingo, dia 28, no aeroporto londrino de Heathrow, com o bebê malauiano que ela tenta adotar. O processo de adoção de David Banda sofre críticas de grupos de direitos humanos que afirmam que a Constituição de Maláui determina que pessoas que não residem no país devem ficar com a guarda da criança por até um ano e meio antes de conseguir uma custódia preliminar. Mas, Madonna e seu marido Guy Ritchie que recentemente estiveram por oito dias em Maláui, já conseguiram a guarda temporária do menino. Yohane Banda, pai de David, assinou os papéis permitindo que o filho fosse adotado e o juiz Andrew Nyirenda concedeu às celebridades a permissão para levar David para Londres. A criança chegou no dia 17 à mansão da "nova família" na capital britânica. Sobre a adaptação do menino em sua casa, a popstar contou: "David é incrível. O que está me surpreendendo é ver como meus filhos estão sendo ótimos com ele e como ele está respondendo bem à mudança". Madonna, mãe de Lourdes Maria, de 9 anos, e Rocco, de 6 anos, revelou que David, que já teve malária e tuberculose quando morava em Maláui, passa bem e tem muita saúde. Marita, a mãe de David e esposa de Banda, morreu aos 28 anos, um semana após dar à luz ao menino. Em dez anos de casamento eles tiveram outros dois filhos, que morreram na infância, vítimas de malária.