Madonna é eleita quarentona com o corpo mais perfeito Madonna foi escolhida pelos britânicos como a mulher acima dos 40 anos com o corpo mais bonito do mundo, segundo uma pesquisa publicada pela revista feminina britânica Top Sante nesta terça-feira. A cantora norte-americana, de 47 anos, que neste fim de semana começa a turnê européia de seu show Confessions on a Dance Floor, superou a modelo australiana Elle Macpherson, de 42 anos. Para a pesquisa foram consultadas duas mil britânicas com mais de 40 anos. As entrevistadas foram questionadas sobre seus próprios hábitos de saúde e alimentação para manter a forma. Cerca de 60% disse que prefere não tomar café da manhã todos os dias para perder peso, enquanto 90% não sente que seu corpo é suficientemente perfeito para vestir um biquíni na praia. De acordo com a pesquisa feita pela Top Sante, 50% das mulheres disseram ter feito alguma cirurgia estética ou que farão no futuro. Lauren Libbert, editora da revista, declarou que a pesquisa demonstra "a pressão incrível" a que são submetidas as mulheres com mais de 40 anos.