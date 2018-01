Madonna é eleita ´ícone do estilo´ em Londres A cantora americana Madonna, de 48 anos, foi premiada com o Style Awards por ser o maior "ícone do estilo", eleita pela revista Elle. A rainha do pop, que confirmou que no mês que vem lançará sua nova linha de roupas para a rede sueca H&M, foi escolhida pela publicação por ter conseguido mudar seu estilo e reinventar sua imagem durante uma carreira musical de mais de duas décadas. Os prêmios Elle, considerados "o Oscar não oficial da moda", foram entregues na noite de quarta-feira no teatro Roundhouse, de Camden, no norte de Londres, durante uma cerimônia de gala comandada pela filha do músico irlandês Bob Geldof, Peaches, a cantora Sophie Ellis Bextor e a apresentadora Kelly Osbourne. Mais prêmios O prêmio de melhor designer internacional foi para a filha do ex-Beatle Paul McCartney, Stella. A britânica Naomi Campbell, por sua vez, foi eleita a melhor modelo do país, enquanto a atriz espanhola Penélope Cruz se consagrou por seu estilo no filme Volver, de Pedro Almodóvar. Thandie Newton ganhou na categoria melhor atriz pelo filme À Procura da Felicidade, enquanto Ashley Jensen ficou com o prêmio por melhor papel em produção televisiva, por sua atuação na versão britânica de Betty, a Feia. O prêmio de melhor ator foi para o britânico Jude Law e a inglesa Amy Winehouse ganhou o prêmio de melhor música.