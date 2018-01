Madonna é considerada a mulher mais rica da música

A rainha do pop Madonna foi considerada pela revista de economia Forbes como a mulher mais rica da música, com um faturamento de US$ 72 milhões entre junho de 2006 e junho de 2007. A cantora, de 49 anos, deve grande parte de seus ganhos à turnê mundial Confessions Tour, que rendeu US$ 260 milhões aos seus cofres. Durante o período considerado pela revista, a cantora também faturou com a vendagem de discos, um acordo com a marca de roupas H&M e pagamentos pelos direitos de exibição de um show no canal de televisão NBC. O contrato fechado pela cantora com a gravadora Live Nation, em outubro de 2007, não foi incluído na conta. Madonna saiu da Warner e fez um acordo com a nova empresa no valor de US$ 120 milhões. A lista das 20 mulheres mais ricas da música ainda inclui Barbra Streisand, que ocupa a segunda posição com US$ 60 milhões, e Celine Dion, no terceiro lugar com US$ 45 milhões.