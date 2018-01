Madonna é cantora que mais lucrou em 2012 graças a turnê mundial

A Material Girl de 54 anos ficou pela segunda vez no topo da lista anual da revista Billboard, com os 40 que mais lucraram, depois de ganhar cerca de 32 milhões de dólares -93,5 por cento de sua renda- com sua turnê "MDNA" com 88 shows, a maior turnê de 2012.

Madonna, que também liderou a lista em 2008 por causa de sua renda obtida com a turnê, foi a única mulher nos primeiros 10 lugares, com a vencedora do ano passado, Taylor Swift, caindo para 15o lugar, já que não saiu em turnê em 2012.

Em segundo lugar na lista da revista de música estava Bruce Springsteen, cuja renda de 33,4 milhões de dólares também foi impulsionada principalmente pela turnê, tocando em estádios e arenas lotados.

Springsteen, que também divulgou no ano passado um álbum número 1, "Wrecking Ball", obteve 92 por cento de sua renda dos shows ao vivo, onde a forte venda de merchandising também aumentou os lucros.

O fundador do Pink Floyd, Roger Waters, ficou em um distante terceiro lugar com 21 milhões de dólares de lucros, em grande parte por causa da turnê "The Wall Live", e Van Halen ficou em quarto com 20 milhões de dólares depois de sair em turnê em apoio ao álbum "A Different Kind of Truth".

"Quando se trata de marcar a maior pontuação, a maior parte do dinheiro sempre vem de shows bem-sucedidos ao vivo", disse o analista editorial da Billboard, Glenn Peoples, explicando a lista. "Ironicamente, os artistas com turnês mais populares já passaram bastante de seu auge na venda de álbuns nas paradas."

O veterano da música country Kenny Chesney, a Dave Matthews Band, os cantores country Tim McGraw e Jason Aldean e a banda britânica Coldplay ocupam o restante da lista dos 10 mais.

A décima posição foi ocupada pela sensação teen canadense Justin Bieber, que ganhou quase 16 milhões de dólares, sendo 10 milhões de sua turnê "Believe", que teve os ingressos esgotados.

"As 10 primeiras posições obtiveram em média 84,2 por cento de sua renda de shows, e o número teria sido maior se não fosse pelos meros 60,1 por cento de Justin Bieber na décima posição derrubando a média", disse a Billboard.

No entanto, a turnê não foi vital para todos os artistas da lista, a exemplo de Swift e da britânica Adele.

Swift ganhou 12,7 milhões de dólares depois de vender em sua maior parte faixas digitais em 2012. Ela vendeu mais de 3 milhões de álbuns digitais e 15,6 milhões de faixas digitais impulsionadas por seu sucesso "We Are Never Ever Getting Back Together".

Adele tirou licença no ano passado depois de ter um filho, mas ainda ganhou quase 14 milhões de dólares, deixando-a na 11a posição na lista devido à forte venda digital de seu álbum "21".

A lista foi compilada pelos editores da Billboard usando dados dos arquivos Boxscore de números brutos de concertos nos Estados Unidos, dados para vendas da Nielsen SoundScan e dados da Nielsen BDS.

(Reportagem de Elaine Lies)