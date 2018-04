Madonna é a segunda artista de maior sucesso no Reino Unido

A cantora pop americana Madonna se tornou a artista feminina com maior sucesso nas paradas do Reino Unido nesta segunda-feira, 28, quando a coletânea Celebration, seu mais novo álbum, atingiu o primeiro lugar na lista dos mais vendidos e se tornou o décimo primeiro disco da diva a ocupar o posto.

A "rainha do pop" agora está empatada com Elvis Presley e está atrás apenas dos Beatles, que emplacaram 15 discos entre os mais vendidos, segundo a UK Charts Compay, que divulga a cada semana a lista dos trabalhos mais vendidos.

Celebration, colocado à venda há uma semana, reúne 36 canções de Madonna, entre elas duas inéditas: a que dá o título ao álbum e Revolver. A coletânea marca o fim do contrato da cantora com a Warner, parceira desde o início de sua carreira. A partir de agora, a diva tem acordo com a produtora Live Nation, que produzirá seus shows e discos por dez anos.

Os outros álbuns da cantora que atingiram o topo das paradas no Reino Unido são Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), The Immaculate Collection (1990), Evita (1996), Ray of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005) e Hard Candy (2008).