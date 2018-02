Madonna é a artista mais bem paga do mundo, segundo levantamento da revista Forbes. Ela acumulou US$ 125 milhões durante um ano (a contagem vai até junho passado) com a turnê do show MDNA, entre venda de ingressos e de produtos promocionais.

Em segundo lugar, ficou Lady Gaga, que obteve US$ 80 milhões, seguida de Bon Jovi (US$ 79 milhões), da estrela do country Toby Keith (US$ 65 milhões) e do grupo Coldplay (US$ 64 milhões).

A revista Forbes estima o valor a partir da venda de ingressos, de royalties e de outros produtos, mas sem contar o desconto de impostos. Apenas músicos vivos figuram na lista. Do contrário, Michael Jackson seria o líder, pois seu nome acumulou US$ 160 milhões no mesmo período.