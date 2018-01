Madonna diz ter sido vítima de abuso sexual antes da fama

A popstar Madonna disse, em um ensaio publicado na revista americana Harper's Bazaar nesta sexta-feira (4), que foi violentada sexualmente em Nova York, antes da fama.

"Nova York não foi tudo que eu pensava", escreveu a cantora. "Ela não me acolheu de braços abertos. No primeiro ano, estive sob a mira de uma arma, fui violentada no terraço de um prédio em que fui levada por um homem com uma faca e entraram no meu apartamento três vezes, e eu nem sei por que: não tinha mais nada de valor depois que levaram meu rádio na primeira vez."

O ensaio é um resumo de decisões importantes na vida da artista, contados por ela mesma. Entre eles, mudar-se para Nova York, adotar crianças estrangeiras, estudar Kabbalah e decidir, enquanto adolescente, a não depilar pernas e axilas.