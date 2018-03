Madonna diz que seu novo disco é mistura de dureza e doçura

Ao falar de Hard Candy, seu novo álbum que será lançado em todo o mundo em 28 de abril, a cantora Madonna explicou que "o título representa a contraposição entre dureza e doçura". "É como se você fosse chutado, mas asseguro que gostará. E naturalmente adoro caramelos!", completou Madonna. Seu álbum anterior, Confessions on a Dance Floor estreou no primeiro lugar nas paradas de 30 países e vendeu mais de 8 milhões de cópias. Em Hard Candy, a cantora apresenta 12 canções, nas quais continua sua incursão pela pop dance, dessa vez acrescentando batidas de hip-hop, com a colaboração de parceiros musicais como Timbaland, Justin Timberlake e Pharrell Williams. O primeiro single, 4 minutes, será lançado no final de março.