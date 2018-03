Madonna diz que França atual lembra Alemanha nazista

A cantora americana Madonna afirmou estar apavorada com a "crescente intolerância" que reina na França, que lembra o da Alemanha nazista, disse em entrevista à emissora francesa Europe 1.

"Toda essa gente, toda essa intolerância crescente, isso é espantoso, e não afeta só à França, mas a toda Europa", disse na entrevista, que será transmitida amanhã, mas que teve alguns trechos liberados previamente pela rádio nesta quinta-feira.

Madonna disse perceber o retorno do antissemitismo dentro de um "ambiente de extremo medo", e que fica aterrorizada com "esta época de loucura que atravessamos e que me faz pensar na Alemanha nazista".

A Rainha do Pop lembrou sua apresentação no Teatro Olympia, em Paris, em 2012, onde criticou a popularidade do partido ultradireitista Frente Nacional.

"A França foi o primeiro país a aceitar as pessoas de cor, que acolheu artistas como Josephine Baker e Charlie Parker", mas, "infelizmente esse espírito desapareceu completamente".