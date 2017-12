Madonna diz em show que pedreiros atrapalham seu sono Madonna quase cancelou, na semana passada, um de seus shows em Londres. O motivo: um grupo de pedreiros que trabalhava em duas casas vizinhas a sua residência impediram a cantora norte-americana de dormir durante a noite. A popstar, de 47 anos, surpreendeu seus fãs no estádio de Wembley Arena durante a turnê "Confessions" quando, ao se sentar para descansar, revelou a razão de seu cansaço. "Durante a noite apenas pude dormir três horas porque há uma construção dos dois lados de minha casa", declarou ela. "Esta manhã acordei tão cansada que pensei: ´Não posso ir ao show´.Mas graças à energia que recebo pelos sorrisos em seus rostos, mudei de idéia", acrescentou. Um responsável pelas obras vizinhas à casa da cantora, no bairro de Mayfair, declarou que normalmente começam a trabalhar às 8h30, mas concordaram em começar às 10 horas para que a Madonna pudesse descansar. "Nós temos um trabalho para cumprir e nos surpreende que ela tenha se queixado", declarou uma fonte. Madonna vive em Londres com seu marido, o diretor de cinema britânico Guy Ritchie, e seus dois filhos, Lourdes, de 10 anos, e Rocco, de 6 anos.