Madonna divulga possível capa de seu novo álbum de estúdio

Madonna segue dando pistas de que vai lançar em breve seu mais novo trabalho de estúdio. Nesta quarta-feira, 9, a cantora divulgou na página oficial no Instagram uma imagem que pode ser a capa do novo álbum. Antes, a rainha do pop já havia mostrado aos fãs o trecho da partitura e o arranjo de uma música chamada Messiah.

Na foto, a cantora aparece usando uma máscara que lembra um niqab, véu usado tradicionalmente por algumas mulheres muçulmanas para cobrir o rosto. O último CD lançado pela americana foi MDNA, de 2012. Ainda não se sabe ao certo quando o novo disco chega às lojas, mas Natalia Kills e o DJ Avicii vão participar do projeto.