Madonna disse que quer ser como Mahatma Gandhi A cantora americana Madonna disse em entrevista à emissora de rádio dos Estados Unidos, Sirius, que quer "ser como Gandhi, Martin Luther King e John Lennon". Mas, ao contrário das personalidades citadas, Madonna disse que quer "permanecer viva". "Para mim, a melhor coisa do mundo é ver algo ou ouvir algo e dizer: ´Droga, eu queria ter feito isso. É inspirador´", acrescentou. Madonna, de 48 anos, defendeu na entrevista sua encenação de uma crucificação na turnê que realizou no ano passado, intitulada Confissões. "Todos nós precisamos de Jesus. A mensagem de Jesus era amar o próximo como a si mesmo e (amar) estas pessoas necessitadas", afirmou, referindo-se a mensagens em vídeo de órfãos da aids na África, também incluídos em suas apresentações. Negando desejar causar polêmica, Madonna disse: "Eu tentei pegar uma imagem forte e usá-la para chamar a atenção para uma situação que precisa de atenção." "Eu gostaria de achar que estou levando as pessoas em uma viagem (...) Eu não estou apenas divertindo as pessoas, mas dando a elas algo sobre o que pensar quando vão embora."