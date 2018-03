Madonna deixa o Rio, após passar o sábado em Angra dos Reis

Os fãs que esperavam a despedida da cantora Madonna do País na porta do hotel Fasano, em Ipanema, foram surpreendidos com a notícia de que a popstar foi para Angra dos Reis, no interior do Estado, onde teria se hospedado na casa do empresário Eike Batista. Sites internacionais de notícia chegaram a noticiar que a cantora se casaria com o namorado brasileiro, Jesus Luz, em Angra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também: