Madonna dá continuidade a trabalho beneficente no Maláui A pop star Madonna vai voltar em breve ao Maláui, país africano onde adotou no ano passado o menino David Banda, com o objetivo continuar seu trabalho beneficente no país. A porta-voz da cantora, Liz Rosenberg, garantiu, nesta quinta-feira, 14, que ela não tem planos de adotar outra criança. Madonna, de 48 anos, desencadeou uma grande polêmica quando foi ao Maláui para adotar David, de 1 ano. Ela foi acusada por grupos de adoção de usar seu status de celebridade para passar por cima das leis que regem a adoção de crianças do Maláui para estrangeiros. A notícia, esta semana, de que Madonna vai voltar ao Maláui, motivou especulações na mídia de que ela estaria pensando em adotar outra criança. "Ela está retornando para levar adiante seu trabalho com a organização Raising Malawi e para supervisionar a construção de um centro de saúde para crianças no país", informou Liz Rosenberg à Reuters, por e-mail. "Não há planos para outra adoção." Processo em andamento Madonna está no meio do processo legal de adoção de David Banda, que estava vivendo em um orfanato após a morte de sua mãe. O pai do menino, Yohane Banda, em um primeiro momento expressou algumas dúvidas quanto ao processo de adoção, porém mais tarde disse que estava a favor da estrela. Liz disse que não sabe se o garoto vai acompanhar Madonna ao Maláui para reencontrar seu pai. A agente publicitária de Madonna em Londres, Barbara Charone, afirmou que a cantora se encontra na Inglaterra no momento e pretende ir ao Maláui, mas não soube informar uma data. Além de seu filho adotivo, Madonna tem uma filha de 10 anos, Lourdes, e um filho de 6 anos, Rocco. Ela é casada com o cineasta britânico Guy Ritchie. A pop star disse que ela e Ritchie não haviam previsto as dificuldades ou a controvérsia que enfrentaram em função da adoção de David, iniciada no ano passado.