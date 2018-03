Madonna cria óculos de sol para Dolce & Gabbana

Madonna formou uma parceria com a maison de moda italiana Dolce & Gabbana para criar uma coleção de óculos de sol.

A empresa anunciou que os seis primeiros estilos da linha MDG, desenhada pela diva do pop, serão lançados em maio.

Madonna desenhou a coleção em colaboração com a mais famosa dupla de estilistas da Itália, seus amigos Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e será o rosto da campanha publicitária da linha MDG.

Aos 51 anos, Madonna já aparece em uma campanha dos estilistas.

A coleção, com óculos ostentando o logotipo MDG, será a primeira investida de Madonna no mundo dos óculos. Ela já colaborou anteriormente com a grife Hennes & Mauritz na criação de uma linha de roupas.