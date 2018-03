Madonna confirma novo disco para primeiro semestre de 2012

SÃO PAULO - Madonna confirmou em entrevista à emissora sueca SVT que pretende lançar novo disco no primeiro semestre do ano que vem. A cantora disse ainda que deve lançar música inédita no início de 2012. "Não tenho certeza, mas o primeiro single deve sair em fevereiro ou março", disse. Madonna revelou que já gravou algum material e que permanecerá trabalhando em estúdio até o final do ano.

O anúncio de que Madonna entraria em estúdio para a produção de novo álbum foi divulgada em junho pelo agente da cantora, Guy Oseary, meses depois de a artista ter publicado em sua conta no Facebook que precisava de novidades. "É oficial! Eu preciso me mexer. Eu preciso suar. Eu preciso fazer música nova", disse em dezembro. William Orbit seria o produtor do novo disco. Ele trabalhou com Madonna em Ray of Light, de 1998. Madonna não confirmou nem desmentiu a escalação de Orbit pra a produção.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A diva respondeu à perguntas sobre seu novo álbum durante sua estada em Veneza para divulgar o filme W.E., exibido fora da competição do festival. Seu último disco, Hardy Candy, foi lançado em 2008.