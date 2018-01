Madonna chega vestida de branco para falar com Serra

Madonna sai da reunião com Serra e sua mulher Mônica, entre outros. Foto: Ernesto Rodrigues

SÃO PAULO - A pop star Madonna, que veio ao Brasil a convite do governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) para assistir aos desfiles do carnaval carioca em seu camarote, chega nesta quarta, 10, a São Paulo, para um encontro com o governador paulista José Serra (PSDB). A estrela chegou ao Palácio dos Bandeirantes vestida com um conjunto branco, chapéu na mão, e óculos escuros. Foi recebida pela chefe do cerimonial do palácio Cláudia Matarazzo.

A reunião fechada entre Madonna e o governador paulista durou mais de uma hora e, segundo a assessoria do governador, a cantora iria falar sobre sua ONG Success For Kids, voltada ao trabalho social com crianças. A imprensa não teve acesso à reunião.

Madonna esteve no País em novembro do ano passado, quando conheceu projetos sociais em favelas do Rio de Janeiro e também veio a São Paulo, onde manteve um encontro igualmente sigiloso com empresários na Casa do Saber.