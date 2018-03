Madonna chega em Moscou para seu show mais polêmico Madonna já está em Moscou, onde vai apresentar na noite desta terça-feira o polêmico show da turnê "Confessions", criticado por católicos e ortodoxos. Os organizadores esperam, no entanto, que a apresentação seja a melhor da turnê do disco "Confessions on a Dance Floor". Enquanto a Igreja Ortodoxa russa (IOR) e os católicos pediram a seus fiéis que boicotem o espetáculo, o promotor da viagem, Arthur Fogel, disse que "Madonna está com muita vontade de subir ao palco em Moscou e que mostrar tudo do que é capaz. Será o melhor show da turnê". A chegada de Madonna à Rússia foi atribulada, devido às supostas ameaças das quais foi vítima por parte da máfia desse país e as ferozes críticas dos fundamentalistas ortodoxos. Segundo a imprensa britânica, a máfia russa ameaçou seqüestrar os filhos de Madonna se esta realizasse seu show em Moscou, embora a Polícia local tenha minimizado tais ameaças. Os fiéis seguidores da intérprete de "Like a Virgin" esperavam o pior, já que Madonna já havia cancelado seus shows em Israel em 2004, após receber ameaças terroristas. O show não foi cancelado e acontece no estádio olímpico de Luzhniki, que já abrigou shows de Bob Dylan (1985), Michael Jackson (1993) e Rolling Stones (1998), e tem capacidade para 84.745 espectadores. A crucificação As medidas de segurança sem precedentes incluem o posicionamento de centenas de policiais antidistúrbios e o fechamento, durante 24 horas, da estação de metrô mais próxima ao estádio. Mais de 50 mil pessoas assistirão à apresentação mais esperada dos últimos anos em Moscou, cidade pouco acostumada a megashows de estrelas da música. Pelo visto, Madonna fará ouvidos de mercador aos pedidos do arcebispo católico de Moscou, Tadeuz Kondrusiewicz, que pediu "encarecidamente" que ela não se crucificasse no palco e não fizesse poses "obscenas". O episódio no qual a cantora aparece pendurada em uma cruz com uma coroa de espinhos na cabeça foi o que mais escandalizou os fiéis ortodoxos russos. A poucos dias do concerto, cerca de 100 radicais ortodoxos se manifestaram na praça Pushkin de Moscou para pedir uma "nova inquisição", com o propósito de lutar "contra a profanação dos cruzamentos, dos ícones e da simbologia da ortodoxia russa". A União de Porta-bandeiras Ortodoxos já disse que "fará tudo o que estiver a seu alcance para cancelar o show de Madonna", acusado por alguns de "sacrilégio". Programação de Madonna Em sua primeira visita à Rússia, Madonna terá uma ocupada agenda cultural, na qual se destacam visitas ao Kremlin, a suas famosas igrejas ortodoxas e à Praça Vermelha. Além disso, a artista desfrutará da "selvagem" noite moscovita, conhecer alguns clubes noturnos, e assistir a uma festa em sua homenagem. Entre os caprichos da cantora está a exigência que se habilitasse um dos quartos do hotel onde irá ficar como academia particular, requisito imprescindível para manter a excelente forma que Madonna, aos 48 anos, apresenta. Entre massagistas, cozinheiros, personal trainer, membros do coro e dançarinos, 130 pessoas fazem parte da equipe de Madonna. Eles vestirão modelos do estilista francês Jean-Paul Gautier.