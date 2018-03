Madonna chega ao Malavi para adotar mais uma criança no país

A cantora pop Madonna chegou ao Malavi neste domingo, 29, onde planeja adotar uma segunda criança do pobre país africano. Segundo fontes oficiais ela terá de enfrentar obstáculos por ser agora mãe solteira, após seu divórcio do cineasta Guy Ritchie. Um oficial do departamento de bem-estar social disse que a rainha do pop, que já é mãe de três crianças, deverá ser ouvida e apresentar os papéis da nova adoção a uma corte na segunda-feira, 30.

Um repórter da agência americana Associated Press viu a pop star Madonna em uma vila do Malavi, onde pretende adotar a menina Mercy, do mesmo orfanato onde vivia David Banda, o menino órfão de mãe cuja adoção pela cantora foi oficializada no ano passado por uma corte do país. Madonna mantém uma entidade beneficente para ajudar crianças no Malavi.

Uma pessoa envolvida nos processos de adoção do Malavi informou à agência Associated Press na sexta-feira que a popstar planeja adotar uma menina de 4 anos, para fazer companhia a David Banda, de 3.

"O nome dela é Mercy James e ela é do orfanato Mchinji Home of Hope. Ela não tem pai nem mãe - os dois morreram, disse à Reuters um funcionário do Ministério do Gênero e Desenvolvimento Infantil.

Ontem uma sociedade beneficente para crianças, a ONG Save the Children, pediu a Madonna que pare e pense antes de adotar outra criança africana, pois poderá passar uma mensagem errada. "Por favor, pense de novo", disse o porta-voz da Save the Children Dominic Nutt, alegando que muitas adoções internacionais não são necessárias. Segundo ele, as crianças devem continuar sob os cuidados de suas famílias estendidas ou com a comunidade.

Se a adoção for concluída, Madonna será uma mãe solteira de quatro crianças: Rocco, de 8 anos, com seu ex-marido Guy Ritchie; Lourdes Maria, de 12, fruto de um relacionamento com seu ex-personal trailer Carlos León, e David, 3, adotado no Malavi. Madonna e Ritchie, que se casaram em 2000 obtiveram uma sentença preliminar de divórcio em novembro de 2008.

A primeira viagem de Madonna ao Malavi ocorreu em 2006 pra fazer um trabalho beneficente e filmar um documentário sobre a devastação causada pela pobreza e pela aids na região. Ela também mantém uma escola para meninas no país.