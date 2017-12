Madonna chega ao Maláui acompanhada pelo filho adotivo Madonna chegou nesta segunda-feira, 16, em Lilongwe, capital do Maláui, acompanhada pelo filho David Banda, para dar continuidade ao trabalho beneficente que iniciou no país africano no ano passado. A diva pop desembarcou no país usando um boné de beisebol e cercada de seguranças. Especulava-se que pudesse levar o menino de 1 ano David Banda - ela está no meio de um processo legal para adotá-lo - para que visitasse seus familiares, entre eles seu pai, Yohane Banda. A notícia de que Madonna voltaria ao Maláui motivou também boatos de que ela estaria pensando em adotar outra criança. No entanto, sua porta-voz, Liz Rosenberg, garantiu que não. "Ela está retornando para levar adiante seu trabalho com a organização Raising Malawi e para supervisionar a construção de um centro de saúde para crianças no país", informou Liz Rosenberg à Reuters, por e-mail. "Não há planos para outra adoção", garantiu. Madonna assinou documentos de adoção provisória de David quando ela e seu marido, o cineasta Guy Ritchie, visitaram o Maláui em outubro de 2006. A autorização prevê que ele passe 18 meses com a "nova família", durante os quais seu progresso será acompanhado por autoridades do Maláui, até que o país decida se concede a aprovação final para que o menino permaneça com a família da cantora. A adoção da criança por Madonna virou manchete em todo o mundo e levou alguns grupos de defesa dos direitos humanos do Maláui a questionar se ela teria utilizado sua condição de celebridade para passar por cima das leis que regem a adoção de crianças por estrangeiros, argumento desmentido pelos advogados da cantora. A polêmica ajudou a chamar a atenção mundial para a triste situação dos órfãos no Maláui, onde mais de 900 mil crianças perderam pai e mãe e outras 500 mil perderam um dos pais, muitos devido à devastadora pandemia de Aids no país.