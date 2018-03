Madonna cancela show na Eslovênia por 'dificuldades logísticas'

A cantora americana Madonna cancelou um show em Liubliana, capital da Eslovênia, por causa de "dificuldades logísticas imprevistas", mas a imprensa local atribui a decisão ao pouco interesse do público.

O organizador local do show confirmou que a cantora americana não se apresentará no país e expressou suas desculpas aos fãs.

A apresentação aconteceria no próximo dia 20 no hipódromo de Stozice, em Liubliana. Alguns meios de comunicação locais conjeturaram que o motivo do cancelamento do show é que foram vendidas apenas 7 mil entradas das 60 mil previstas, uma causa negada pelo organizador do evento.

As outras apresentações de Madonna antes e depois do show em Liubliana, no dia 18 em Munique (Alemanha) e no dia 22 em Budapeste, acontecerão como estava previsto.

Na região da ex-Iugoslávia, Madonna realizará no próximo dia 24 um show em Belgrado, cidade onde nunca havia se apresentado. No ano passado, a cantora atuou no balneário montenegrino de Budva.