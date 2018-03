Madonna cai de cavalo; paparazzi nega culpa

Um paparazzi que seguia a cantora e a fotografou após cair de um cavalo no último sábado, em Hampton, Nova York, negou ter sido o causador do acidente, discordando da versão dada pela cantora.

A porta voz de Madonna, Liz Rosenberg, disse que a cantora caiu no sábado à tarde depois que um paparazzi "saltou do meio de uns arbustos" para fotografá-la e assustou o animal.

"O acidente ocorreu quando o cavalo em que Madona cavalgava se assustou com um paparazzi que saiu do meio de arbustos para fotografar a cantora que visitava amigos", disse a assessora em um comunicado.

Rosenberg acrescentou que Madonna, que fez 50 anos recentemente, foi atendida em um hospital de Southampton e sofreu "lesões leves", mas que continuava sob observação.

O fotógrafo Thomas Hinton disse à Newsday em sua edição online deste domingo, 19, que "o único fotógrafo presente quando a cantora caiu foi Steven Klein, que a havia convidado para ir a Hampton, uma região frequentada por gente famosa no extremo leste de Long Island.

Hinton disse ainda que recebeu um aviso de que Madonna estava em Hampton e a fotografou antes e depois do acidente em um caminho público. Eu sustento que não estava no local quando ela caiu.

A polícia de Southampton Town não deu detalhes no Domingo sobre a queda, que não foi a primeira da cantora de Like a Virgin. Madonna também caiu de um cavalo na Inglaterra no verão de 2005. Nesse acidente ela quebrou três costelas, a clavícula e uma mão.