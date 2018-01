Madonna anuncia nome do novo disco: 'M.D.N.A'

A cantora Madonna revelou nesta quarta-feira, 11, o nome de seu novo álbum. O disco, 12º da carreira da cantora, se chamará M.D.N.A. A declaração foi feita durante as gravações do programa The Graham Norton Show, na Inglaterra.

O disco, produzido por Beni Benassi, Martin Solveig e William Orbit, não tem data de lançamento confirmada. A expectativa é de que o primeiro single, Give Me All Your Love, seja divulgado em 5 de fevereiro, durante show da cantora no intervalo da final do Super Bowl, o campeonato de futebol americano.

Uma versão demo da música, que deve ter a participação das cantoras Nicki Minaj e M.I.A., circulou na internet em outubro. M.D.N.A. sucede Hard Candy, de 2008, cuja turnê Sticky & Sweet passou pelo Brasil em dezembro daquele ano.

Nesta quinta-feira, a cantora responderá perguntas feitas por fãs pelo Twitter com a hashtag #askmadonna no programa Nightline, da rede norte-americana ABC.