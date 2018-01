Madonna anuncia datas de turnê 'Rebel Heart'

Madonna vai começar uma turnê internacional para promover seu novo álbum, Rebel Heart, com um show na American Airlines Arena, em Miami, em agosto, anunciou a empresa promotora Live Nation nesta segunda-feira, 2.

O show de 29 de agosto vai dar início à parte norte-americana da turnê, que inclui as cidades de Nova York, Boston, Chicago, Filadélfia, Vancouver e San Juan, capital de Porto Rico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora pop, de 56 anos, vai começar o segmento europeu da turnê com um show em Colônia, na Alemanha, no dia 4 de novembro, seguindo para Londres, Paris, Barcelona e outras cidades.

Shows na Austrália e Ásia serão anunciados mais para frente, de acordo com o site oficial da cantora.

Há fortes boatos sobre a possível inclusão do Brasil na turnê de Rebel Heart, nada ainda confirmado, mas onde há fumaça...

Na última semana, a cantora ganhadora de Grammys caiu no palco durante a performance de Living for Love, música do novo álbum, no prêmio anual da música britânica, o Brit Awards. Madonna caiu de costas de alguns degraus quando uma capa que era parte da sua fantasia ficou presa. A cantora manteve a compostura e continuou a cantar.

Durante gravação do programa The Jonathan Ross, que vai ao ar dia 14 de março na rede de televisão britânica ITV, Madonna disse que a queda não foi uma ação publicitária. A cantora adicionou que sofreu uma pequena lesão e que bateu a cabeça.

Em dezembro do último ano, versões demo do álbum Rebel Heart, o 13º álbum de estúdio de Madonna, vazaram antes do lançamento, que seria na semana seguinte. Um israelense foi preso por suspeita de invadir o computador de Madonna e de outros cantores.

Madonna respondeu à invasão liberando seis faixas do disco para venda digital no iTunes em dezembro.