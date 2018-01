Madonna adota menino de 13 meses em Maláui, diz "The Sun" A cantora Madonna vai adotar uma criança de 13 meses em Maláui, que conheceu durante uma visita a um orfanato, segundo publicou nesta quarta-feira o "The Sun". O tablóide britânico publicou uma foto da estrela pop com o menino, Davie. Madonna, de 48 anos, teria ficado encantada com Davie, cuja mãe morreu uma semana após dar à luz, acrescenta a notícia. "Os dois se comportavam de maneira natural, sorrindo", disse ao jornal uma fonte próxima ao processo de adoção. O pai do menino, Yohane Banda, tira o seu sustento da plantação de batatas e cebolas. Ele disse estar feliz por saber que Davie sairá da pobreza e crescerá no conforto. "Estou muito contente. Como se pode ver, meu povo é pobre", disse Yohane, cuja mulher, Marita, morreu em conseqüência de complicações do parto. De acordo com o "The Sun", Yohane não conheceu Madonna, que escolheu Davie durante sua visita ao orfanato. No entanto, o pai foi informado de que seu filho, que ele não pôde criar por falta de recursos, seria adotado por uma pessoa famosa dos Estados Unidos. "Sei que será muito feliz nos Estados Unidos. Soube que ele virá a Malauí regularmente para conhecer suas raízes", acrescentou. A cantora e seu marido, o diretor de cinema Guy Ritchie, esperam formalizar a adoção o mais cedo possível, assim que resolverem os trâmites legais, informa o jornal. O menino será criado com os outros dois filhos de Madonna, Lourdes Maria, de 9 anos, e Rocco, de 5 anos. De acordo com o "The Sun", Madonna fez ainda duas visitas ao asilo Home for Hope, perto da fronteira com a Zâmbia.