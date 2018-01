Madonna aceita compensação por 'invasão de privacidade' de jornal

Madonna e suas filhas gêmeas, Stella e Esther, aceitaram da associação que edita o jornal britânico "Daily Mail" uma compensação de valor não revelado pela "grave invasão da privacidade", informou nesta quinta-feira a advogada da cantora, Jenny Afia.

A diva do pop, que adotou às meninas em fevereiro deste ano, aceitou a compensação da Associação de Jornais depois de apresentar o caso à Suprema Corte do Reino Unido por um artigo que saiu em janeiro deste ano e que provocou "considerável angústia e ansiedade" na cantora, segundo a advogada.

O artigo, que foi publicado no "MailOnLine" - a versão digital do tabloide -, revelava os nomes, a raça, as idades e indicava que as meninas, de 4 anos, moravam em um orfanato do Malawi. No momento em que a notícia entrou no ar, a solicitação de adoção apresentada pela artista estava tramitando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O 'MailOnline' publicou isso em um momento em que, como o jornalista deve ter percebido, Madonna não conseguiria proteger as meninas. Essa conduta, na sua opinião (Madonna), poderia ter ameaçado a integridade e o resultado do processo de adoção", indicou Jenny Afia.

De acordo com a advogada, a lei do Malawi tem regras sobre a identificação de crianças que estão em processo de adoção, principalmente para garantir a segurança do menor.

"Madonna apresentou a denúncia porque o jornal ameaçava a segurança das meninas ao nomeá-las antes de serem adotadas. Ela sempre lançará mão de todas as medidas possíveis para proteger o conforto da sua família", indicou.

Conforme explicou, a Associação de Jornais fez uma oferta para cobrir os danos e os custos legais do caso, dinheiro que será doado para o Instituto Mercy James de Cirurgia Pediátrica, no Hospital Queen Elizabeth, em Blantyre, no Malawi. O instituto foi inaugurado no início deste mês e leva o nome de outra filha da estrela.

"Ela está feliz de que pelo menos tenha saído algo bom desta situação", disse a advogada, que precisou que a artista.