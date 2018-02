Madonna, AC/DC e Ariana Grande vão se apresentar no Grammy

LOS ANGELES - Madonna, AC/DC, Ariana Grande, Eric Church e Ed Sheeran são os primeiros nomes confirmados pela Academia da Gravação para se apresentar na cerimônia de entrega da 57ª edição do prêmio Grammy, no próximo dia 8 de fevereiro no Staples Center de Los Angeles.

Grande, que aparecerá no Grammy pela primeira vez, foi indicada a dois prêmios: o de melhor atuação pop de duo ou grupo, por Bang Bang (junto com Jessie J e Nicki Minaj), e melhor álbum vocal pop, por My Everything.

Sheeran obteve três indicações: melhor álbum do ano e melhor álbum vocal pop, ambos por X; e melhor canção escrita para um meio visual, por I See Fire.

Church concorre em quatro categorias: melhor atuação de country solo e melhor canção country, ambas por Give Me Back My Hometown; melhor atuação de country de duo ou grupo, por Raise 'Em Up (junto com Keith Urban), e melhor álbum de country, por The Outsiders.

Beyoncé, Sam Smith e Pharrell Williams, com seis indicações cada um, partem como os grandes favoritos da premiação, a mais prestigiada da indústria musical. Outros artistas com grandes chances são Church, Iggy Azalea, Beck, Drake, Jay Z, Gordon Goodwin, Miranda Lambert, Sia, Usher e Jack White, com quatro indicações cada um.